Bombeiro furta caminhão, dirige por 20 km e é parado a tiros

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Um sargento do Corpo de Bombeiros que estava à paisana entrou no quartel na madrugada deste domingo (3), furtou um caminhão de resgate, dirigiu mais de 20 km em alta velocidade e foi parado após ter o pneu furado a tiros por carros da Polícia Militar na região na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. O caso ocorreu por volta de 1h30, quando membros da corporação perceberam que o sargento, que estava de folga, havia retirado sem aviso o caminhão de um quartel em Taguatinga, na divisa com Ceilândia. O homem então seguiu em alta velocidade em direção ao Plano Piloto, região onde fica a Esplanada. A situação foi comunicada à Polícia Militar. Agentes se aproximaram do caminhão durante o percurso e fizeram sinais ao motorista para pará-lo, sem sucesso. O veículo só foi parado após policiais chamarem reforço de outras unidade e atirarem nos pneus do caminhão, que derrapou na pista. Ninguém ficou ferido. A essa altura, o caminhão já estava na região da Esplanada dos Ministérios, próximo à catedral e a alguns metros do Congresso Nacional, de acordo com informações da PM. O nome do bombeiro não foi divulgado. Ainda não há informações sobre o que motivou a ação. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do DF diz que o condutor foi preso em flagrante e enquadrado nos crimes de furto qualificado, desobediência, danos ao material da administração militar e tentativa de dano. "Na apuração preliminar do Corpo de Bombeiros, a princípio, não foram encontrados elementos que apontam para a caracterização de atentado terrorista, em conformidade com a Lei 13.260/16, que trata dos crimes de terrorismo", diz o órgão. "Durante todo o percurso viaturas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros acompanhavam o veículo e balizavam o trânsito no sentido de evitar acidentes", afirmou. Segundo a reportagem apurou, a Polícia Federal também deve investigar o episódio.