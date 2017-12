Mulholland Drive​ - Cidade dos Sonhos” (foto: Divulgação)

A mostra ‘Jean Pierre Melville - O Cineasta Das Sombras’ segue em cartaz no Cine Água Verde. ​A novidade desta sua última semana é a exibição de uma versão restaurada e em alta definição do filme ‘Mulholland Drive​ - Cidade dos Sonhos’, ​de David Lynch, que ficará em cartaz até a quinta-feira, dia 7, inaugurando oficialmente a ‘Sempre às 9’, sessão reservada ao cinema cult no espaço do Shopping Água Verde.

O organizador da mostra, o produtor, diretor e roteirista William Biagioli, destaca que ver o filme de Lynch na tela do cinema é uma experiência única. “O filme é inesquecível e só poderia ter sido feito por um gênio como o David Lynch! Ele misturou gêneros, histórias, sonhos e memórias em uma das tramas mais brilhantes de todos os tempos, criando os climas mais sensacionais do cinema contemporâneo. Não é por acaso que ele é considerado o maior filme do século XXI, até esse momento. Depois de assistir, tenho certeza de que o público curitibano vai concordar”, assegura.

Biagioli explica que surgiu a oportunidade de trazer a cópia para Curitiba​ , por conta dos contatos que mantém no meio cinematográfico​, e ele não quis deixar passar, mesmo não sendo um filme de Melville. “Não quisemos desperdiçar a chance, pois ele não seria exibido aqui, assim como tantos outros não foram. Não queremos deixar que isso volte a acontecer. Desta forma, o filme de Lynch está inaugurando uma nova sessão voltada a uma produção mais cult”, diz o curador. “A intenção é sempre que possível oferecer uma programação estimulante e que esteja em sintonia com o que é exibido no país inteiro”, completa.

Os filmes são exibidos sempre às 21h e os ingressos custam R$ 5.

A mostra marca os cem anos de nascimento de Melville e foi idealizada pela Fundação Jean-Pierre Melville, recentemente criada pelos sobrinhos do cineasta, Rémy Grumbach e Laurent Grousset.



Serviço

Retrospectiva: Jean Pierre Melville - O Cineasta Das Sombras.

Quando: Até 7 de dezembro.

Onde: Cine Plus Água Verde (Shopping Água Verde, Av. Rep. Argentina, 1927, Água Verde).

Horário: 21h.

Quanto: R$ 5