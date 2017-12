Curitiba recebe recursos para recuperar asfalto em 59 ruas de 36 bairros

O Governo do Estado liberou R$ 30 milhões para obras de recuperação asfáltica em 59 ruas da capital paranaense. As ruas que serão recuperadas ficam em dois lotes de bairros. O primeiro é composto por Bacacheri, Bairro Alto, Barreirinha, Boa Vista, Santa Cândida, São Lourenço, Tingui, Ahú, Bigorrilho, Bom Retiro, Centro Cívico, Cristo Rei, Juvevê, Mercês, Rebouças, São Francisco, Centro, Campina do Siqueira, Cascatinha, Santa Felicidade, São João e Vista Alegre. O valor viabilizado para este grupo é de R$ 15,3 milhões.

O segundo lote é composto por ruas no Sítio Cercado, Alto Boqueirão, Boqueirão, Xaxim, Cajuru, Capão da Imbuia, Jardim das Américas, Uberaba, Capão Raso, Novo Mundo, Água Verde, Portão, Vila Izabel e Santa Quitéria. O valor para este grupo é de R$ 14 milhões.

“Vamos dar prioridade às avenidas por onde passam o transporte coletivo e àquelas que estão mais deterioradas e ainda são de terra”, disse o prefeito Rafael Greca, no ato de assinatura do convênio, na sexta-feira passada. A previsão é que as obras sejam concluídas em 180 dias.