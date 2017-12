Voluntariado promove bazares para ajudar hospitais da Capital

Esta semana tem eventos que vão ajudar hospitais de Curitiba. A Associação Amigos do HC promove, entre quinta-feira e o próximo sábado, o Bazar Fashion. Serão comercializadas peças novas e semi-novas, de marcas nacionais e internacionais, além de acessórios e sapatos. O dinheiro arrecadado será destinado para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná (UFPR).

O bazar vai acontecer na Boutique Amigos do HC. A novidade desta edição é que, além da doação de roupas, é possível também deixar peças, sapatos e acessórios em consignação. Metade do valor da venda será repassado à pessoa.

Outra ação é realizada pelo Grupo de Voluntários do Hospital Santa Casa de Curitiba, na quinta-feira de na quarta-feira, com mais uma edição do seu tradicional bazar natalino, com produtos produzidos artesanalmente pelo grupo Mãos Fraternas, formado por voluntárias do hospital. Serão vendidos diversos produtos artesanais, como panos de prato, toalhas, tapetes, artigos para casa, chaveiros, bolsas, aventais, kits de costura, peças de decoração natalina e muitos mais.