Poluição na Índia interrompe partida de críquete e faz jogadores vomitarem

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Conhecendo a poluição de Nova Déli, capital da Índia, a equipe de críquete do Sri Lanka usou máscaras e levou tubos de oxigênio para o vestiário para o jogo que ocorreu neste domingo (3). Mas a medida não adiantou e o treinador Nic Pothas afirmou ao jornal indiano Hindustan Times que os atletas vomitaram. A falta de qualidade do ar também fez partida ser interrompida durante 20 minutos. “O alto nível de poluição de Nova Déli é bem conhecido. Ele ficou extremo em um ponto da partida. Tivemos jogadores vomitando”, afirmou o técnico. Uma névoa cobriu o campo no terceiro tempo e a situação levou Nic Pothas a ter uma longa discussão com os árbitros. Ele pediu para esperar as condições da atmosfera melhorarem para a partida seguir. No mesmo dia, as autoridades de trânsito de Nova Déli reportaram que a qualidade do ar estava muito ruim.