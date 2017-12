Doria faz rabisco em calçada recém-reformada por ação da prefeitura

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), rabiscou mensagem em uma calçada recém-reformada na manhã deste domingo (3) durante ação de zeladoria da própria prefeitura. Em cimento ainda molhado, o tucano escreveu: "Viva SP - J. Doria. 12/17". Doria participou da ação, batizada de Cidade Linda, na região do Jaçanã (zona norte da capital). Além de serviços à população, como aplicação de vacinas e regularização habitacional, a prefeitura mantém mutirão de zeladoria com reformas de calçadas e plantio de árvores, entre outras intervenções. O rabisco de Doria na calçada da travessa Igarapé Primavera, no bairro Jardim Filhos da Terra, ocorreu quando o prefeito deixava o local. Ao perceber um grupo de trabalhadores, parou o veículo em que estava para participar da obra. O tucano tomou uma ferramenta emprestada para nivelar o cimento e, ao final do serviço, rabiscou seu recado com um pedaço de madeira. Parte dos presentes aplaudiu o feito. Procurado por meio de sua assessoria, o tucano ainda não se manifestou.