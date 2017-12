Palmeiras leva 3 do Atlético-PR em despedida de Alberto Valentim Comente

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma despedida para se esquecer neste domingo (3). Tanto para Alberto Valentim quanto para o Palmeiras em 2017. No último jogo com o interino no comando, um primeiro tempo desastroso impediu o time alviverde de se despedir do Campeonato Brasileiro com uma boa imagem. O Atlético-PR, em um espaço menos de 30min, fez 3 a 0 na Arena da Baixada e terminou de forma honrosa a campanha na competição. No último jogo, o Palmeiras apresentou os mesmos problemas da Era Valentim, especialmente no sistema defensivo. A "linha alta" imposta pelo treinador se apresentou falhas, com muitos espaços. O adversário, com jogadores rápidos pelas pontas e um centroavante de mobilidade (Ribamar), aproveitou-se para construir os três gols nas costas dos defensores. O primeiro gol saiu com Luan e Fabiano tentando fazer a linha de impedimento no campo de ataque. Logo com 5min, Ribamar arrancou entre os dois defensores e tocou na saída de Fernando Prass. Onze minutos depois, Mina falhou feio e viu Ribamar só parar no pênalti cometido por Luan; Ederson converteu. Aos 33min, bola nas costas de Michel Bastos resultou no gol de Sidcley. A sucessão de erros custou o resultado, mas não o vice-campeonato -e, consequentemente, a premiação de R$ 11,3 milhões. Em virtude dos tropeços de Santos e Grêmio neste domingo, o Palmeiras termina em segundo a Série A com 63 pontos. O Atlético-PR, com 51, acaba a liga nacional na 12ª posição e uma vaga na Copa Sul-Americana do ano que vem. ATLÉTICO-PR: Santos; Jonathan (Gustavo Cascardo), Wanderson, Thiago Heleno e Fabrício; Pavez, Rossetto e Éderson (Bruno Guimarães); Lucas Fernandes, Ribamar (Douglas Coutinho) e Sidcley. T.: Fabiano Soares. PALMEIRAS: Fernando Prass; Fabiano (Deyverson), Yerry Mina, Luan Juninho e Michel Bastos; Thiago Santos, Tchê Tchê e Moisés (Alejandro Guerra); Keno, Willian (Hyoran) e Dudu. T.: Alberto Valentim. Árbitro: Claudio Francisco Lima e Silva (SE) Assistentes: Cleriston Clay Barreto Rios e Fabio Pereira (ambos do SE) Cartões Amarelos: Santos e Pavez (Atlético-PR); Luan, Dudu, Thiago Santos e Alejandro Guerra (Palmeiras) Gols: ATLÉTICO-PR: Ribamar, aos 5 minutos do primeiro tempo; Ederson, aos 17 minutos do primeiro tempo; e Sidcley, aos 33 minutos do primeiro tempo.