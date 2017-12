Com Ilha do Retiro lotada, Sport vence Corinthians e evita rebaixamento

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na elite do futebol nacional desde 2014, o Sport disputará a série A pelo quinto ano consecutivo em 2018. A permanência na primeira divisão foi confirmada na tarde deste domingo (3), na lotada Ilha do Retiro, com vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians (gol de André) e tropeços dos concorrentes. Com os resultados desta última rodada, o Sport termina o Brasileiro duas posições acima da zona do rebaixamento (15ª), com 45 pontos. Já o campeão Corinthians encerra a competição nacional com 72 pontos, a nove do vice-líder Palmeiras. Mais volume de jogo, mas pouco criação. Assim pode ser resumido o primeiro tempo do Sport. Apesar da necessidade do time pernambucano em buscar a vitória, foi o Corinthians quem criou a melhor chance da etapa inicial. A sorte do time rubro-negro é que Magrão fez milagre em duas finalizações seguidas da equipe alvinegra. O Sport voltou para o segundo tempo pressionando. Cássio fez uma linda defesa em chute de Marquinhos logo aos 4min do segundo tempo. Mas nada pôde fazer aos 10min, quando André levou a Ilha do Retiro à loucura. Diego Souza passou para Mena, que cruzou na segunda trave; o centroavante subiu mais que a defesa e mandou de cabeça para as redes, fazendo o gol que mantém o Sport na primeira divisão. Os números comprovam a importância que André teve para o Sport na temporada e, especialmente, no Campeonato Brasileiro. Foram 27 gols em 2017, superando assim a marca de 2010, até então a melhor da sua carreira, quando foi às redes 26 vezes com a camisa do Santos. No Brasileiro, André chegou a 16 gols, ficando atrás apenas de Jô e Henrique Dourado (18). Já em clima de férias, Carille mandou a campo um time recheado de novidades e com apenas três jogadores considerados titulares: Cássio, Balbuena e Gabriel. SAL GROSSO Antes do início da partida, torcedores do Sport mais uma vez recorreram a uma antiga superstição para evitar o rebaixamento: espelharam sal grosso pelas arquibancadas da Ilha do Retiro. Estádio: Ilha do Retiro, no Recife Juiz: Ricardo Marques Ribeiro (MG) Cartões amarelos: Durval, Raul Prata e Osvaldo (S); Fellipe Bastos e Kazim (C) Gol: André, aos 10min do 2º tempo SPORT Magrão; Raul Prata, Henríquez, Durval e Sander; Anselmo, Patrick, Marquinhos (Rogério), Diego Souza e Mena (Rithelly); André T.: Daniel Paulista CORINTHIANS Cássio; Léo Príncipe, Balbuena, Pedro Henrique e Marciel; Gabriel, Fellipe Bastos (Paulo Roberto), Pedrinho (Mantuan), Rodrigo Figueiredo e Giovanni Augusto; Kazim (Danilo) T.: Fábio Carille