Empate na Vila Belmiro tira vice-campeonato do Santos e rebaixa Avaí

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Santos e Avaí se despediram do Campeonato Brasileiro de 2017 com um empate por 1 a 1 na Vila Belmiro, neste domingo (3), em confronto válido pela 38ª rodada. Os gols do jogo saíram ainda no primeiro tempo: Copete marcou para o time da casa, enquanto que Pedro Castro anotou para os visitantes catarinenses. O Avaí precisava de uma vitória e de tropeços de rivais para se manter na elite. Por isso, o ponto conquistado na Vila Belmiro não foi suficiente para os catarinenses, que estão rebaixados e jogarão a série B em 2018 (assim como Coritiba, Ponte Preta e Atlético-GO). Desta forma, o Santos fecha sua participação no Brasileiro com 63 pontos (3º lugar), enquanto que o Avaí fica com 43 pontos (18ª posição). Desfalcado de vários titulares, o Santos teve dificuldades para criar ações ofensivas e ainda teve que aguentar a pressão dos visitantes catarinenses, que precisavam da vitória para escapar do rebaixamento. O time da casa jogou com as ausências de Ricardo Oliveira e Alison, suspensos com três cartões amarelos, além de David Braz, lesionado. Com o resultado, o Santos terminou o Campeonato Brasileiro na 3ª colocação e, assim, vai embolsar a premiação oficial oferecida pela CBF: R$ 7.759.170,00. O montante seria bem maior em caso de vice-campeonato, mas o time dirigido por Elano não conseguiu aproveitar o tropeço do Palmeiras contra o Atlético-PR para ganhar uma posição na tabela (os palmeirenses ficaram com o vice). Com necessidade da vitória para escapar da queda, o Avaí tomou a iniciativa no começo do jogo. Aos 12 min do primeiro tempo, João Paulo teve liberdade na intermediária e arriscou um disparo de longa distância. A bola passou por cima de Vanderlei, mas colidiu com o travessão. Apesar da campanha complicada do Avaí, na rabeira da tabela de classificação, o goleiro Douglas conseguiu se destacar individualmente no campeonato. Neste domingo não foi diferente, com ótimas intervenções em disparos de fora da área, em chutes de Victor Ferraz e Kayke. O time da casa saiu na frente aos 30 min do primeiro tempo, em uma grande jogada de Matheus Jesus. No lance, o volante pegou a bola na região central do campo e avançou contra a marcação, servindo Copete na área. O colombiano então ganhou a disputa com o goleiro Douglas e, quase sem ângulo, tocou para as redes. O Avaí começou a partida deste domingo com quatro ex-santistas na sua formação titular: o zagueiro Betão, os meias Marquinhos e Pedro Castro, além do atacante Júnior Dutra. De quebra, o lateral Juan, outro jogador que passou pela Vila Belmiro, esteve no banco de reservas. Coube ao jovem Pedro Castro, nascido nas categorias de base do Santos, a tarefa de fazer a "lei do ex" funcionar. Apenas um minuto depois do gol do time da casa, o meia do Avaí dominou na esquerda do ataque, contou com a fragilidade de marcação de Victor Ferraz para bater com força. O disparo cruzado entrou no ângulo esquerdo de Vanderlei. No segundo tempo, o técnico Elano decidiu promover a entrada de duas jovens promessas do Santos, Rodrygo e Yuri Alberto (ambos de 16 anos). Os adolescentes entraram nas vagas de Kayke e Copete, mas não conseguiram melhorar o desempenho ofensivo do time. A temporada do Santos oficialmente acabou neste domingo, mas 2017 ainda reserva outra data importante para os santistas, fora de campo. No sábado (9 de dezembro) o clube viverá a eleição presidencial, que definirá o mandatário para os próximos três anos. Modesto Roma Júnior tenta a reeleição contra três chapas de oposição, que têm como candidatos José Carlos Peres, Andrés Rueda e Nabil Khaznadar. A partir do resultado, no próximo final de semana, o clube deve acelerar o trabalho de planejamento do futebol profissional para a temporada 2018, quando disputa mais uma vez a Copa Libertadores. Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP) Juiz: Wagner do Nascimento Magalhães Público/renda: 7.539 / R$ 122.215,00 Cartões amarelos: Emerson Barbosa e Matheus Jesus (S); Simião (A) Gols: Copete (S), aos 30min; Pedro Castro (A), aos 31min do 1º tempo SANTOS Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Luiz Felipe e Jean Mota; Renato, Matheus Jesus e Vecchio (Emerson Barbosa); Copete (Rodrygo), Bruno Henrique e Kayke (Yuri Alberto) T.: Elano AVAÍ Douglas; Maicon, Betão, Alemão e João Paulo; Simião, Pedro Castro e Marquinhos (Juan); Maurinho, Júnior Dutra (Luanzinho) e Lourenço (Romulo) T.: Claudinei Oliveira