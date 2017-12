Flamengo vira no fim e garante vaga na fase de grupos da Libertadores

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Vitória e Flamengo tinham objetivos bem distintos para o duelo deste domingo (3). Enquanto os baianos buscavam se manter na primeira divisão, os cariocas queriam carimbar uma vaga na Libertadores. E a partida no Barradão teve um final emocionante. Com um gol de pênalti de Diego aos 50 minutos do segundo tempo, o time comandado por Reinaldo Rueda venceu de virada por 2 a 1 na 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. Carlos Eduardo abriu o placar, enquanto Rafael Vaz empatou. Com o triunfo, o Flamengo chega aos 56 pontos e termina na 6ª colocação, o que dá vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Já o Vitória, mesmo com a derrota, se mantém na primeira divisão e fica com 43 pontos, na 16ª posição. O duelo no Barradão teve lei do ex. Aos 39 minutos do primeiro tempo, Carlos Eduardo recebeu livre dentro da área, girou e bateu de esquerda no canto esquerdo para festa da torcida. O meia defendeu o Flamengo entre 2013 e 2014, mas não deixou saudades no torcedor carioca. Este foi o primeiro gol dele no Brasileiro, e o jogador chorou na comemoração e foi em direção às tribunas, onde estava a mãe Maria Lúcia. No segundo tempo, o jogador aguentou até os 15 minutos, mas sentiu o cansaço e foi substituído por André Lima. O goleiro César foi titular no duelo da última quinta-feira contra o Junior Barranquilla, defendeu um pênalti e fez importantes defesas na partida que garantiu o time carioca na final da Sul-Americana. Neste domingo, ele foi novamente escalado e logo ouviu a torcida gritar seu nome. Afinal, César fez importante defesa à queima roupa após chute de Patric, aos 20 minutos do primeiro tempo, que garantiu o 0 a 0 naquele momento. Na etapa final, César voltou a aparecer e salvou o Flamengo mais duas vezes quando o placar estava empatado em 1 a 1. VITÓRIAFernando Miguel; Patric, Kanu, Ramon e Tallyson; Uillian Correia, José Welison, Yago (Neílton) e Carlos Eduardo (André Lima); Danilinho e Kieza (Caíque Sá) T.: Vagner Mancini FLAMENGO César; Pará, Léo Duarte, Rafael Vaz e Trauco; Cuellar (Geuvânio), Willian Arão e Diego; Lucas Paquetá (Vinícius Junior), Everton Ribeiro e Felipe Vizeu (Linconl). T.: Reinaldo Rueda Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (PA) Auxiliares: Helcio Araujo Neves e Jose Ricardo Guimaraes Coimbra (PA) Público/Renda: 29.008 pagantes/R$ 444.964,50 Cartões amarelo: Vitória, Uillian Correia, André Lima, e Caique Sá; Flamengo, Diego, e Lincon. Cartões vermelhos: Vitória, Carlos Eduardo e Caíque Sá Gols: Carlos Eduardo, aos 39 do 1º tempo (VIT), Rafael Vaz, aos 29 minutos do segundo tempo (FLA); e Diego, aos 50 minutos do segundo tempo (FLA).