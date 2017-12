Botafogo empata com Cruzeiro e fica fora da Libertadores

THIAGO FERNANDES BELO HORIZONTE. MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo apenas empatou com o Cruzeiro na tarde deste domingo (3), no Engenhão. O time de Jair Ventura deixou o local com uma igualdade em 2 a 2 e perdeu a vaga na Copa Libertadores da América. Brenner e Ezequiel fizeram para o mandante. Thiago Neves e Arrascaeta marcaram para os mineiros. Com o resultado, o alvinegro chegou a 53 pontos e acabou ultrapassado pela Chapecoense, que venceu o Coritiba na Arena Condá. O Atlético-MG também passa a equipe de Jair Ventura. Assim, o Botafogo terminou o Brasileiro na décima colocação. Thiago Neves foi o grande nome do Cruzeiro no jogo. Ele marcou um gol e participou ativamente do lance que culminou no tento de Arrascaeta. O Botafogo, por sua vez, pôde contar com Brenner no setor ofensivo. O centroavante marcou um gol de cabeça e deu assistência para o tento anotado por Ezequiel. Arrascaeta fez boa tabela com Thiago Neves para entrar na área do Botafogo. O lance, no entanto, contou com a ajudinha de Rodrigo Lindoso para chegar ao fim. O volante tentou fazer o domínio e entregou a posse para o camisa 10 marcar. Brenner entrou em campo com uma proteção no ombro, mas isso não foi suficiente para detê-lo. O centroavante aproveitou um cruzamento de Leo Valencia, antecipou os homens de defesa e estufou a rede de Rafael. Foi o primeiro gol do atleta depois de seis partidas sem balançar as metas rivais. O último havia sido em 23 de outubro, no triunfo sobre o Corinthians, pela 30ª rodada do Brasileiro. Thiago Neves balançou a rede de Gatito Fernández com um passe inusistado de Giorgian De Arrascaeta. O uruguaio tentou voleio em cruzamento de Lucas Romero e entregou a bola nos pés do craque. Este foi o 17º gol do camisa 30 na temporada. Com o tento, ele vira o goleador isolado do clube no ano. O segundo colocado é Rafael Sóbis, com 16. Ezequiel entrou com bastante pompa no jogo deste domingo. Colocado por Jair Ventura nos minutos finais do duelo, o atleta entrou e fez um gol em um belo lance. Ele recebeu de Brenner, driblou o lateral esquerdo Bryan e mandou no canto. Murilo deixou o campo ainda no primeiro tempo do confronto. Ele sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo e pediu para deixar o gramado nos 45 minutos iniciais. O zagueiro deixou o campo para a entrada de Arthur. Estádio: Engenhão, no Rio Juiz: Leandro Bizzio Marinho (SP) Cartão amarelo: Arrascaeta (C) Cartão vermelho: Rafinha (C) Gols: Brenner (B), aos 25 min do 1º tempo; Thiago Neves (C), aos 37 min do 1º tempo; Arrascaeta (C), aos 4 min do 2º tempo; Ezequiel (B), aos 23 min do 2º tempo BOTAFOGO Gatito Fernández; Arnaldo, Joel Carli, Igor Rabello e Victor Luis; Dudu Cearense, Rodrigo Lindoso (Ezequiel), Matheus Fernandes e Leonardo Valencia; Guilherme (Marcos Vinícius) e Brenner (Vinícius Tanque) T.: Jair Ventura. CRUZEIRO Rafael; Lucas Romero, Murilo (Arthur), Digão (Ariel Cabral) e Bryan; Henrique, Lucas Silva e Robinho; Thiago Neves (Alisson), Arrascaeta e Rafinha T.: Mano Menezes