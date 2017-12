(foto: Reprodução/Ecovia)

Fluxo nas rodovias das praias para Curitiba é grande neste começo de noite de domingo (3). Na BR-277, entre as praias do Paraná e a Capital, eram mais de 1.700 carros por hora no sentido Curitiba às 19h30. Apesar do volume, o trânsito seguia normal. No trecho da Serra do Mar, há neblina na rodovia.

Na BR-376, um acidente interdita a faixa da esquerda da pista sentido Curitiba em São José dos Pinhais, causando 8 quilômetros de retenção, do km 628 ao km 620. A BR-116/PR (Contorno Leste) tem tráfego bom em ambos os sentidos (São Paulo e Foz do Iguaçu).