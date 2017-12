Petraglia critica diretoria do Coritiba pelo rebaixamento

(foto: Reprodução/Facebook)

O presidente do Conselho Deliberativo do Atlético Paranaense, Mario Celso Petraglia, usou o Facebook para criticar a diretoria do Coritiba pelo rebaixamento do clube. No texto, o dirigente lamentou que os rivais não honraram um acordo para ceder o Couto Pereira para o Atlético jogar contra o Santos, pela Libertadores.

“Esperamos que a nova direção do CFC tenha palavra e cumpra o que assina! Os 2 pontos do jogo na Vila para justificar o gramado do Couto “com peste”, contra o Vasco fizeram a diferença! “

“Aqui se faz aqui se paga”! Boa sorte para a nova gestão na segundona! A geração MCP subiu duas vezes com o CAP, cair é para incompetentes!”, escreveu Petraglia. O dirigente se refere ao empate entre Coritiba 2 x 2 Vasco, na Vila Capanema.