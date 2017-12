"Dedico às vítimas", diz autor de gol que levou Chapecoense à Libertadores

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Túlio de Melo, autor marcou e garantiu a vitória da Chapecoense por 2 a 1 contra o Coritiba neste domingo (3), pela última rodada rodada do Brasileiro, disse após o jogo que dedica o gol às vítimas da tragédia que deixou mortos e feridos no fim do ano passado. "O gol é muito importante por tudo que representa. Pelo ano difícil que a gente passou. A gente nunca pode esquecer de agradecer. A gente precisa ter um pouco de alegria nesse momento e dedicar a eles [vítimas] essa classificação", declarou. Melo ainda disse que a contratação dele para a equipe de Santa Catarina só aconteceu porque o time teve de montar todo o elenco novamente após a pane seca do voo LaMia 2933, que matou 71 e deixou outros seis feridos. "Se estou aqui hoje, é por causa daquela tragédia."