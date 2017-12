Carille diz que busca por reforços será dentro da realidade do Corinthians

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Nada de loucuras. Este será o pensamento de diretoria e comissão técnica do Corinthians no que diz respeito à contratação de reforços para a temporada 2018. Campeão paulista e brasileiro em 2017, o clube irá ao mercado consciente da realidade em que se encontra. É o que garantiu Fábio Carille após o último jogo do ano: derrota por 1 a 0 para o Sport, neste domingo (3). "Sou muito realista do momento do Corinthians. Financeiramente o clube não está devendo nada para gente, está tudo em dia, mas não temos dinheiro para fazer muita coisa. Nossa busca vai ser dentro da realidade do Corinthians", disse o treinador em coletiva na Ilha do Retiro. Outro assunto abordado por Carille foi a utilização de um time basicamente reserva diante do Sport –apenas Cássio, Balbuena e Gabriel estiveram em campo dos considerados titulares. Segundo o técnico, foi uma espécie de prêmio para alguns jogadores do elenco. "A gente já conhece bem nosso elenco. Foi um prêmio para os jovens; mais um prêmio do que qualquer tipo de observação para a próxima temporada", ressaltou o treinador. Carille ainda aproveitou para fazer um pedido à torcida para a próxima temporada. "Quero agradecer à diretoria, à comissão técnica, os atletas... agradecer pelo ano maravilhoso que tivemos juntos. E quero agradecer principalmente à torcida. Peço que venha junto novamente com a gente em 2018, terá muita coisa pela frente", completou.