Adolescente grávida é baleada em tiroteio no Alemão

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma jovem de 19 anos grávida foi baleada na noite deste sábado (2) durante um tiroteio no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio. Karolayne Nunes de Almeida Alves está internada em estado grave no Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea (zona sul). A Secretaria Municipal de Saúde não informou o estado de saúde do bebê, nem o período de gestação da jovem. Alves foi baleada em circunstâncias ainda pouco claras. Ela saiu de casa para comprar salgados e foi atingida por volta das 21h30. O site "Voz das Comunidades" afirma que nesse horário houve uma troca de tiros entre policiais e criminosos. A UPP (Unidade de Polícia Pacificadora) da Fazendinha declarou que não houve confrontos na região, bem como "não foi acionada para qualquer intervenção no ocorrido".