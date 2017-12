(foto: Divulgação)

Sabrina Sato tirou a sorte grande ao pegar o buquê atirado por Ticiane Pinheiro após a celebração de seu casamento com César Tralli, realizado na noite do último sábado, dia 2 de dezembro, em Campos do Jordão, interior de São Paulo. A apresentadora da Record TV ficou feliz com o momento e aproveitou para pressionar seu namorado, o ator Duda Nagle, sobre o pedido de casamento. “Será que dou sorte agora do Duda me pedir em casamento?”, disse Sabrina à revista Vogue. O youtuber Matheus Mazzafera fez um registro de Sabrina com o buquê e publicou em seu Instagram. Sabrina Sato e Duda Nagle namoram desde o início de 2016 e já falaram por diversas vezes sobre casamento — boatos diziam que sairia neste ano. A apresentadora, inclusive, já o cobrou publicamente sobre o pedido..

Inusitado

Gambá invade loja de bebidas nos EUA e fica bêbado

Um gambá teve uma noite ‘selvagem’ em uma loja de bebidas na cidade de Wlaton Beach, na Flórida (EUA). O caso ocorreu no dia 24 de novembro, mas foi divulgado somente no fim de semana. De acordo com o centro de resgate animal Emerald Coast Wildlife Refuge, o animal foi encontrado aparentemente bêbado dentro de uma loja de bebidas. Ao seu lado estava uma garrafa de bourbon, que teria sido a responsável por sua embriaguez. “Um funcionário encontrou o gambá na prateleira ao lado de uma garrafa aberta, que estava vazia. Supondo que o animal bebeu tudo, ele o trouxe até nós, e nós examinamos tudo”, disse Michelle Pettis, técnica de vida selvagem no Emerald Coast, ao jornal Northwest Florida Daily News. Ela também disse que se tratava de uma fêmea, que estava salivando, pálida e completamente desorientada quando chegou ao centro de resgate. “Injetamos alguns fluidos para ajudar a eliminar as toxinas do álcool. Ela ficou bem alguns dias depois, e foi devolvida à natureza”, disse Michelle.

Cinema

Produtoras confirmam data de lançamento do novo ‘Hellboy’

O remake de Hellboy já tem data para chegar aos cinemas. As produtoras Lionsgate e Summit Entertainment confirmaram nesta semana que o longa estreia nos cinemas norte-americanos em 11 de janeiro de 2019. Com direção de Neil Marshall (‘Game of Thrones’), a produção traz David Harbour (Stranger Things) no papel do herói. Ian McShane (John Wick 2) e Milla Jovovich (Residente Evil) também integram o elenco. Mike Mignola, criador de ‘Hellboy’, será um dos roteiristas do filme ao lado de Andrew Cosby e Christopher Golden. ‘Hellboy’ e ‘Hellboy II: O Exército Dourado’, dirigidos por Guillermo del Toro, arrecadaram quase US$ 300 milhões nas bilheterias do mundo todo.

Bilheterias

Animação da Pixar derrota a Liga da Justiça

Nova animação da Pixar, ‘Viva - A Vida é uma Festa’ liderou as bilheterias no fim de semana. O filme arrecadou US$ 26 milhões e já soma US$ 108 milhões no país. Já ‘Liga da Justiça’ está em segundo lugar, arrecadando US$ 16 milhões entre os dias 1 e 3 de dezembro. ‘Extraordinário’, que estreia nesta semana no Brasil, é outro filme que manteve a mesma posição da semana anterior. Com US$ 12 milhões de bilheteria no fim de semana, a produção com Julia Roberts e Owen Wilson já soma US$ 88 milhões. Seguindo os números anteriores, Thor: Ragnarok permaneceu em quarto lugar, com US$ 9,6 milhões arrecadados em sua quinta semana de exibição. Pai em Dose Dupla 2 fecha o top 5 da semana, com US$ 7,5 milhões. O total da bilheteria doméstica é de US$ 82 milhões.

Em famíilia

Mel B faz festa temática das Spice Girls para a sobrinha

Os fãs das Spice Girls continuam sonhando com a possibilidade de um reencontro do grupo. Embora não haja nenhuma confirmação, seguidores da cantora Melaine Brown, conhecida como Mel B, estão vendo indícios de que as ex-integrantes estarão juntas nos próximos meses. Em seu Instagram, a ex-Spice Girl compartilhou fotos do que chamou de Festa das Spice Girls. A sobrinha Tillie Thalia aparece usando uma blusa verde, considerada um ícone usado no clipe da música Wanna Be. Para também lembrar a trajetória do grupo, Tille segurou dois prêmios: um da MTV e outro da BRIT.

Tia e sobrinha também usaram macacões dourados, outro tipo de roupa associado às Spice Girls. Na legenda, Mel B escreveu: “A Spice Girl real pode se levantar, por favor? Me divertindo com roupas e minha sobrinha enquanto a minha Spice Girl aparece”.

Níver do dia

Raul Boesel, ex-piloto brasileiro, nascido em Curitiba, 60 anos