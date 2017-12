Pais fazem fila à noite para matricular filhos em escola de Curitiba

O aviso na frente da escola: motivo de fila (foto: Geraldo Bubniak / AGb)

Uma fila de dezenas de pessoas se formou ndeste domingo (23) em frente à escola municipal Maria Clara Brandão Tesserolli, em Curitiba. É que vários pais resolveram pernoitar em frente à escola para poder garantir a matrícula dos filhos na escola. O atendimento começa às 7h20 desta segunda-feira (4).

A escola fica no bairro Novo Mundo, em Curitiba. A fila começou a se formar pela manhã. Segundo testemunhas, havia pelo menos 30 pessoas acampados em frente à portaria até as 21 horas deste domingo. A escola tem 8 vagas para turmas de primeiro ano do ensino fundamental, 6 vagas para terceiro ano e 10 vagas para quarto ano. Os outros anos têm apenas listas de espera.