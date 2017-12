Estádio na Barra Funda é tombado após processo que durou 14 anos

GUILHERME SETO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Assim como fazia contra os zagueiros o habilidoso Passarinho, maior ídolo da história do Nacional Atlético Clube e artilheiro do Campeonato Paulista de 1945, o estádio Nicolau Alayon vinha driblando as empreiteiras na Barra Funda. Até que venceu. Desde 29 de novembro, o estádio localizado em terreno valorizado na rua Comendador Souza, casa do Nacional desde que foi erguido em 1938, teve a sua arquibancada coberta e o gramado tombados pelo Conpresp, conselho de patrimônio municipal. O processo corria desde 2003, e foi definido por votação no órgão no final de outubro. A função do tombamento é impedir que o local seja alvo de modificações radicais ou destruição. O principal argumento que levou ao voto positivo foi o da relevância do estádio para a memória do futebol paulista do começo do século 20. O Nacional foi fundado oficialmente em 1919 por funcionários da São Paulo Railway Company, a empresa controlada por ingleses e que foi responsável pela primeira ferrovia construída no Estado, que ligava Santos a Jundiaí. Inclusive, o Nacional adota esse nome apenas a partir de 1947, com a nacionalização da estrada de ferro. Antes disso, chamava-se São Paulo Railway Athletic Club. Desde o nascimento, o clube teve identidade operária, contando com ferroviários entre seus atletas e torcedores. Na decisão, o Conpresp tombou a arquibancada e o gramado, que não pode ser retirado de onde sempre esteve: vizinho à estrada de ferro da São Paulo Railway. Diferentemente do Alayon, a maior parte dos campos paulistanos foi instalada nas várzeas de rios. "Esse estádio é o último testemunho de uma lógica tradicional de organização de clubes operários, funcionando em uma antiga área fabril, complementar às vilas operárias. Além disso, a arquibancada é típica dos primeiros estádios do Brasil. Antes disso, na origem dos campos, as pessoas apenas ficavam ao redor do gramado", diz Mariana Rolim, diretora do Departamento de Patrimônio Histórico e membro do Conpresp. Primo de clubes como Palestra Itália (1914), Corinthians (1910) e Juventus (1924), da Mooca -arquirrival, com quem trava o sempre incendiado clássico "JuveNal"- o Nacional viu os investimentos minguarem depois que a São Paulo Railway saiu da mão dos ingleses. Por isso, não deu o salto da popularização como os dois campeões brasileiros mais recentes. Mais antigo que Pacaembu (1940) e Morumbi (1960), o Alayon remete a tempos talvez mais democráticos do ludopédio nacional. "Na Arena Corinthians e no Allianz Parque vemos uma gentrificação tremenda e um branqueamento da torcida com a eliminação dos espaços dos setores populares. O tombamento protege um espaço de memória que sobrevive a essa modernização excludente", diz Flávio de Campos, professor de História da USP. Atualmente, o Nacional vive boa fase e disputará a segunda divisão do Paulista, quando enfrentará, a partir de janeiro, os também tradicionais Portuguesa, Guarani e XV de Piracicaba. E Juventus. Ayrton Santiago, presidente do clube, afirma que o campo ficará "eternamente" onde está, apesar da tentação das ofertas que se amontoam ao longo de décadas. "Jamais será vendido. Podemos aproveitar áreas da sede e fazer um empreendimento que ajude o clube, mas o Nicolau Alayon nunca sairá de lá."