Arlete é atropelada em 'Pega Pega'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Xavier avisa ao policial que a mala que estava no carro acidentado faz parte do roubo do Carioca Palace. Pedrinho (Marcos Caruso) revela a Antônia e a Domênico (Marcos Veras) que Timóteo o roubou no passado, e os surpreende ao contar que o ex-doleiro tem um filho. Eric se irrita por Sabine (Irene Ravache) não lhe avisar que Bebeth viajaria para a Suíça. Xavier conta a Eric (Mateus Solano) que a quarta mala de Pedrinho foi encontrada. Cristóvão questiona Dom sobre seus sentimentos por Tânia. Maria Pia (Mariana Santos) acusa Lourenço de ter se aproximado dela só para prender Athaíde. Maria Pia conta a Malagueta sobre a morte de Timóteo. Lourenço observa Maria Pia sair da casa de Malagueta e conta a Eric. Luiza (Camila Queiroz) diz a Eric que Lourenço já sabe da história de Bebeth e Maria Pia. Sandra Helena (Nanda Costa) e Júlio desconfiam de que Malagueta estava ligado a Timóteo. Arlete (Elizabeth Savala) é atropelada.