Vicente beija Maria Vitória, que ainda sofre por Inácio em 'Tempo de Amar'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Maria Vitória (Vitória Strada) escapa ilesa da explosão e Tomaso (Ricardo Vianna) se sente aliviado. Edgar comenta com Olímpia (Sabrina Petraglia) que acredita que Otávio esteja envolvido na explosão do navio. Maria Vitória lamenta ter sua viagem adiada. Teodoro cumprimenta o Ministro por não divulgar que a explosão foi, na verdade, um atentado. Tomaso confessa a Guiseppe (Guilherme Prates) que Otávio foi o autor da bomba. Vicente repreende Otávio. Celina (Barbara França) insiste que Artur (Guilherme Leicam) vá jantar em sua casa. Felícia (Amanda de Godoi) desconfia da ausência de Lucerne (Regina Duarte). Vicente (Bruno Ferrari) beija Maria Vitória. Em Morros Verdes, Angélica (Livian Aragão) comenta com José Augusto (Tony Ramos) que Inácio pode ter se casado no Brasil. Tereza e Fernão se casam às escondidas. Otávio deixa o Grêmio Cultural. Ismênia é libertada da prisão e agradece o apoio de Lucerne. Lucerne orienta Gilbertea vender seu terreno no Leblon. Eunice (Lucy Alves) desabafa com Celeste (Marisa Orth) sobre Lucinda. Leonor confisca uma carta endereçada a Inácio das mãos de Tiana. Teodoro revela que denunciou Vicente como responsável pela explosão do navio.