Fabiana flagra Clara em seu closet em 'O Outro Lado do Paraíso'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Natanael fica furioso com a ligação da ex-nora. Sophia (Sophia Severo) conta a Gael (Sérgio Guizé) e Renato (Rafael Cardoso) sobre a morte de Clara (Bianca Bin), e Lívia (Grazi Massafera) se surpreende com a reação do marido. Cido vê Gael chorando pela morte de Clara. Clara serve a família de Fabiana (Fernanda Rodrigues). Estela (Juliana Caldas) recebe elogios de Juvenal. Gael avisa a Josafá (Lima Duarte) sobre a morte da neta, e Mercedes (Fernanda Montenegro) desmente o rapaz. Gael leva Aura para jantar com a família. A dermatologista fala mal de Clara, e Gael fica nervoso. Fabiana flagra Clara em seu closet.