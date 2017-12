Lica propõe uma greve de alunos contra Malu em 'Malhação'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Keyla (Gabriela Medvedovski) tenta descobrir o que está preocupando K1. Nena, Das Dores e Ellen (Heslaine Vieira) se orgulham de Anderson (Juan Paiva) ter voltado a estudar. Lica sugere uma assembleia com os alunos para discutir sobre o sistema de apostilas do Colégio Grupo. Keyla comenta com K2 sobre o estado de K1. Dogão e K1 se aproximam. K1 pede para dormir na casa de Keyla novamente, e despista K2. Telma vê quando Anderson convida Samantha para sair. Após conversar com Ellen, Lica (Manoela Aliperti) decide lutar para afastar Malu da escola. Guto ajuda Benê (Daphne Bozaski) com a audição musical. Roger, o padrasto de K1, procura Roney, e Keyla desconfia. Lica propõe uma greve de alunos contra Malu. K1 se apavora ao encontrar Roger na lanchonete.