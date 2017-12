Mercado financeiro aumenta projeção para crescimento da economia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O mercado financeiro espera um crescimento maior da economia neste ano. A estimativa para a expansão do PIB (Produto Interno Bruto), a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, subiu de 0,73% para 0,89% este ano, e de 2,58% para 2,60% para 2018. Os dados são do boletim Focus, uma publicação divulgada no site do BC (Banco Central) todas as semanas, com projeções para os principais indicadores econômicos. Com informações da Agência Brasil. Na última sexta-feira (1º), o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) informou que o PIB fechou o terceiro trimestre de 2017 com alta de 0,1% na comparação com o segundo trimestre. Nos nove meses do ano, o crescimento acumulado ficou em 0,6%, em relação a igual período de 2016. Enquanto, o mercado financeiro aumentou a projeção de crescimento econômico, a estimativa para a inflação em 2017 caiu. A expectativa é que o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) termine o ano em 3,03%. A projeção anterior era 3,06%. Essa foi a segunda redução consecutiva. Para 2018, a estimativa para o IPCA foi mantida em 4,02%. As projeções para 2017 e 2018 permanecem abaixo do centro da meta de 4,5%, que deve ser perseguida pelo BC. Essa meta tem ainda um intervalo de tolerância entre 3% e 6%. Para alcançar a meta, o BC usa como principal instrumento a taxa básica de juros, a Selic, atualmente em 7,5% ao ano. A expectativa do mercado financeiro é que a Selic caia para 7% ao ano, nesta semana, na última reunião do Copom (Comitê de Política Monetária) em 2017. Para o fim de 2018, a estimativa para a taxa segue em 7% ao ano.