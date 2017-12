Lucas Veloso pede bailarina em namoro ao vivo no 'Domingão'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lucas Veloso, 21, aproveitou a oportunidade ao vivo no "Domingão do Faustão" deste domingo (3) para pedir a coreógrafa Nathália Melo em namoro. Momentos antes da apresentação para o quadro "Dança dos Famosos", o humorista fez o pedido. "As pessoas me param na rua e falam: 'bicho, eu vi que tu, no ensaio, roubou um beijo dela'. Gente, para que eu pare de roubar e passe a ter direito, eu queria pedir Nathália Melo em namoro. Você aceita?" A bailarina aceitou o pedido. O casal se abraçou, se beijou e foi ovacionado pela plateia. Veloso é conhecido por atuar na nova trupe de "Os Trapalhões" como o personagem Didico. Ele e Nathália se conheceram nas preparações para a competição de dança e, desde então, vem trocando comentários carinhosos nas redes sociais e "beijos roubados" no palco do "Domingão". Em seguida, dançaram a coreografia de tango. Lucas e Nathália foram bem avaliados pelos jurados, o que garantiu a eles um lugar na final. A dupla deve competir com Maria Joana e Reginaldo, que se classificaram em primeiro, e Nicolas Prattes e Mayara, que estão em terceiro. As duplas Adriane Galisteu e Marcus e Cris Vianna e Rodrigo não se classificaram. Em quarto e quinto lugar, respectivamente, as artistas foram eliminadas da competição —que está na reta final. OUTROS PEDIDOS Veloso, no entanto, não foi o primeiro a surpreender o público ao vivo. No dia 12 de novembro, Nicolas Prattes também fez um pedido no palco do "Domingão". Embora não fosse real, o ator encenou um pedido de casamento no final da coreografia , ajoelhando-se para a bailarina Mayara Araújo. Alguns finais de semana antes, em outubro, a mesma dupla protagonizou um beijão "técnico". A cena dividiu os internautas, que não souberam decidir se foi, de fato, um beijo de mentira ou se tinha um "algo a mais".