Atlético-PR define Tiago Nunes para comandar time no Estadual

NAPOLEÃO DE ALMEIDA SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O gaúcho Tiago Nunes será o técnico do Atlético-PR no Campeonato Paranaense de 2018. Ele comandará a equipe Sub-23 – ou de aspirantes —que receberá alguns reforços, enquanto o clube deixará o elenco profissional em outro tipo de preparação. Sem a Libertadores, o Atlético ainda estuda alternativas para usar o seu time principal nas datas do Paranaense. A decisão foi confirmada na última rodada do Brasileiro, mesmo com a saída de Paulo Autuori. O Atlético cogitou deixar que Nunes dirigisse o time na Copa São Paulo de Juniores, mas a opção será pelo trabalho no Paranaense. No campeonato de 2018, os clubes só poderão inscrever 30 atletas fixos, o que praticamente inviabiliza que jogadores do elenco principal atuem no Estadual. Nunes tem 37 anos e já trabalhou no Grêmio, no Juventude e na Ferroviária-SP, entre outros. Foi campeão da segundona do Gauchão em 2005 pelo São Luiz de Ijuí e campeão acriano pelo Rio Branco. Está no CT do Caju desde abril, quando encerrou a participação no Campeonato Gaúcho com o Veranópolis, eliminado pelo Grêmio nas quartas-de-final. Ele também foi o técnico do Atlético no Brasileirão de Aspirantes, que está em andamento. O Atlético foi eliminado na primeira fase após derrotas para Santos, Botafogo e Atlético-MG e um empate com o Grêmio. O clube mandou a equipe Sub-19 para essa competição, pois havia acabado de encerrar a participação no Brasileiro Sub-20, quando caiu nas semifinais para o Cruzeiro. Nunes também comandou o time nessa competição. O meia João Pedro, que conseguiu o acesso para a Série A com o Paraná Clube, será aproveitado pelo Atlético no Estadual, assim como Matheus Anjos, que jogou algumas partidas do Brasileiro e o zagueiro Weverton Almeida, destaque no Brasileirão S20, da equipe que será a base para o Paranaense.