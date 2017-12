Deputado pede parceiro em casamento em sessão do Parlamento australiano

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Parlamento australiano foi palco nesta segunda-feira (4) de um pedido de casamento durante uma sessão que debatia uma lei para legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Durante os debates, o deputado Tim Wilson, 37, foi ao microfone e pediu a mão de seu parceiro, Ryan Bolger, que estava na tribuna e prontamente aceitou. "Em meu primeiro discurso, defini nossa relação com a aliança que usamos em nossa mão esquerda", disse o deputado, visivelmente emocionado. "Então faltava apenas uma coisa a fazer: Ryan Patrick Bolger, quer casar comigo?" O noivo, que estava na tribuna do público, disse sim entre aplausos dos presentes. "Foi um 'sim' enfático", declarou na sequência o presidente da Câmara, Rob Mitchell, que pediu que a resposta entre no registro taquigráfico da sessão. O casal está juntos há nove anos e os dois já usam aliança, mas a lei australiana não permite o casamento entre eles. O projeto de lei que legaliza o casamento entre pessoas do mesmo sexo deve ser aprovado sem problemas até o final do ano. A lei já foi confirmada pelo Senado com ampla maioria na semana passada e contra com o apoio dos dois principais partidos do país, o conservador Partido Liberal, de Wilson, e o Trabalhista, de centro-esquerda. A maioria da população também defendeu a medida em uma consulta popular. "É um momento inclusivo de reconhecimento e respeito", comentou o primeiro-ministro Malcolm Turnbull, quando os representantes começaram a debater o texto.