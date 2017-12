Ildi Silva anuncia o nascimento da filha nas redes sociais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A modelo e atriz Ildi Silva, 35, deu à luz Aya Maria nesta segunda-feira (4). A brasileira mora no exterior desde 2014 e se internou em uma maternidade em Nova York, nos Estados Unidos, para o parto de sua primeira filha. No Instagram, Silva anunciou o nascimento de Aya em um vídeo que mostrava flores cor de rosa. Na legenda, usando hashtags, ela escreveu: "Ela chegou, Aya Maria, nossa princesa, benção de Deus. Gratitude, amor sem fim". Ainda que fora do país, Ildi contou com a companhia da mãe no final da gestação. A atriz se casou com o executivo Khalil Barrage em outubro deste ano. Também em suas redes sociais, ela aproveitou para agradecer a companhia do marido. "Meu melhor amigo, meu companheiro, meu amor, o pai da minha filha. O homem para quem meus olhos brilham e sorriem em ver, o amor da minha vida."