'Ilha de Cachorros', de Wes Anderson, abrirá Festival de Berlim de 2018

GUILHERME GENESTRETI SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Ilha de Cachorros", novo longa de Wes Anderson, foi anunciado como o filme de abertura do próximo Festival de Berlim. O filme fará sua pré-estreia mundial em 15 de fevereiro, na capital alemã, abrindo a 68ª edição da mostra de cinema, uma das mais importantes do mundo. "Será a primeira animação a abrir o festival, um filme que vai cativar os corações do público com o charme de Wes Anderson", afirmou Dieter Kosslick, diretor da Berlinale. Anderson já apresentou três longas na mostra alemã: "Os Excêntricos Tenenbaums" (2001), "A Vida Marinha com Steve Zissou" (2004) e "O Grande Hotel Budapeste" (2014), com o qual levou o Grande Prêmio do Júri. Em "Ilha de Cachorros", o diretor escalou um vasto elenco, que inclui Bryan Cranston, Edward Norton, Bill Murray, Scarlett Johansson,Tilda Swinton, Yoko Ono e Harvey Keitel para fazer as vozes dos personagens. Na trama, um garoto de 12 anos que sai em busca de seu cão, Spots, raptado e levado para uma ilha-lixão. O filme ainda não tem data para estrear no Brasil.