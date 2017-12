Gabriel Jesus é o sexto sub-21 mais valioso do mundo, diz estudo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - De acordo com o CIES Football-Observatory, especializado em estatísticas, Gabriel Jesus, centroavante do Manchester City, é o sexto jogador sub-21 mais valioso do mundo —ele teve crescimento de 105% em relação à última publicação do ranking, publicada em setembro. Kylian Mbappé, parceiro de ataque de Neymar no Paris Saint-Germain, ficou com a primeira posição do ranking. Segundo o estudo, Mbappé vale 182,8 milhões de libras (R$ 803 milhões), com crescimento de 37% em relação à última publicação. O atacante do PSG é seguido por Dele Alli, meia do Tottenham, que vale 180,2 milhões de libras (R$ 791,6 milhões), com queda de 1% em relação à última publicação, e por Leroy Sané, colega de Jesus no City, que vale 124,5 milhões de libras (R$ 546,9 milhões), crescimento de 41% em relação à última publicação. Entre Mbappé e Jesus, aparecem ainda Ousmane Dembélé, atacante do Barcelona, que vale 120,4 milhões de libras (R$ 528,9 milhões), com queda de 13% em relação à última publicação, e Marcus Rashford, atacante do Manchester United, que vale 116,7 milhões de libras (R$ 512,7 milhões), crescimento de 28% em relação à última publicação. Já Jesus tem valor estimado em 108,4 milhões de libras (R$ 476,2 milhões), o que representa crescimento de 105% em relação à última publicação do estudo. O crescimento é o maior entre os 18 primeiros do ranking. A lista dos 50 primeiros ainda tem os brasileiros Malcom, do Bourdeaux, com valor estimado em 37,6 milhões de libras (R$ 165,2 milhões), crescimento de 26% em relação à última publicação, e Richarlison, do Watford, com valor estimado em 30,5 milhões de libras (R$ 134 milhões), crescimento de 144% em relação à última publicação. Eles aparecem nas posições 28 e 37, respectivamente.