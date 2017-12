Socialite Carmem Mayrink Veiga morre aos 88 anos no Rio

LUCAS VETTORAZZO RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Morreu na noite deste domingo (3) a socialite Carmem Mayrink Veiga, 88. Ela sofria há anos de uma doença infecciosa que atinge o cérebro e compromete os movimentos. Mayrink Veiga esteve recentemente internada no Hospital Samaritano, no Rio, e morreu em casa. A filha Antônia Frering lamentou a morte em uma rede social. Uma foto de Carmem com vestido de gola alta e grandes brincos foi publicada com uma legenda com a imagem de um coração partido. Antônia estava em Nova York e embarcou de volta para o Brasil. A reportagem ainda não confirmou local e data do sepultamento. Mayrink Veiga era tida como uma das mulheres mais bem vestidas do país a partir de meados dos ano 1950. Natural de Pirajuí, interior de São Paulo, ela era de uma família tradicional. Seu pai era um financista em São Paulo e foi cônsul da Itália. Mayrink já frequentava desfiles de alta costura quando se casou com o empresário Tony Mayrink Veiga. O casal permaneceu junto até 2016, quando Tony morreu. O casal ficou conhecido pelas recepções que dava em seu apartamento com vista para o Pão de Açúcar, no Flamengo, zona sul do Rio, e em Paris, onde Mayrink e Tony frequentavam festas chiques e tapetes vermelhos de desfiles de estrelas da moda. A revista ''Vanity Fair'' classificou Mayrink Veiga como uma das mulheres mais bem vestidas do mundo, em 1981. A ''Vogue'' já considerou o casal Carmem e Tony como o mais chique da América do Sul. Entre pessoas que conviveram com o casal estava o escritor Truman Capote. O artista plástico Andy Warhol chegou a retratar Carmem em um quadro, assim como o brasileiro Di Cavalcanti. A família Mayrink Veiga também teve uma rádio, fechada durante a ditadura militar brasileira. Carmem, que sofria de paraparesia espástica tropical, deixa dois filhos e cinco netos.