Um casal de empresários acabou sequestrado e causou grande comoção em Pontal do Paraná, na madrugada desta segunda-feira (4). Eles foram rendidos em sua casa, no Balneário Canoas, por sete homens encapuzados, que levaram vários pertences e dois carros, além do casal com orefém.

O homem e a mulher foram soltos em Curitiba, no Tanguá. A polícia investiga o caso.