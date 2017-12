Rebeldes dizem ter matado ex-presidente do Iêmen em ataque

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os rebeldes iemenitas huthis afirmaram nesta segunda-feira (4) que o ex-presidente Ali Abdallah Saleh, com o qual estavam em conflito, foi morto durante os combates na capital Sanaa. A casa do ex-presidente foi atacada pelos rebeldes nesta segunda. "O Ministério do Interior [controlado pelos rebeldes] anuncia o fim da milícia da traição e a morte de seu líder (Ali Abdallah Saleh) e de alguns de seus elementos criminosos", afirmou a televisão dos huthis, Al-Massirah, citando um comunicado das autoridades rebeldes. A Al-Arabiya, canal ligado ao governo saudita, também confirmou a morte do ex-líder de 75 anos. Oficialmente nem seu partido, o Congresso Geral do Povo, nem sua família comentaram o assunto. . Fotos e vídeos, aparentemente feitos por rebeldes, circulavam nas redes sociais antes do anúncio, mostrando um corpo que parece ser do ex-presidente, com um corte profundo atrás da cabeça. Um vídeo mostra ele sendo carregado em um cobertor florido, o rosto imóvel e a camisa ensanguentada. Um fotógrafo da agência de notícias AFP conseguiu se aproximar da residência do ex-presidente em Hadda, distrito ao sul da capital, mas não conseguiu entrar. Ele constatou que a residência foi muito danificada pelos combates. Ali Abdallah Saleh presidiu o Iêmen por 33 anos antes de ceder o poder em 2012 para Abd-Rabbu Mansour Hadi sob pressão das ruas em um reflexo da Primavera Árabe. Em 2014, ele se aliou aos rebeldes houthis, que são xiitas e têm apoio do Irã, para assumir o controle de Sanaa. Nos últimos dias, porém, Saleh mudou de lado novamente, fez gestos de reaproximação com o governo da Arábia Saudita, de maioria sunita, e anunciou o rompimento da aliança com os rebeldes, que o ameaçaram de morte. A crise entre Saleh e os huthis pelo controle das finanças e o poder, agravada por suspeitas de contatos secretos entre o ex-presidente e Riad, piorou a situação na capital iemenita, que eles controlavam juntos há mais de três anos. Os combates entre esses ex-aliados deixaram pelo menos 125 mortos e 238 feridos nos dois lados desde a quarta-feira (29) passada, de acordo com a Cruz Vermelha. Segundo Jamie McGoldrick, coordenador da missão humanitária da ONU no país, a capital Sanaa virou um cenário de guerra nos últimos dias. A Arábia Saudita, que é aliada do presidente Hadi, faz ataques aéreos contra os rebeldes houthis.