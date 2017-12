Grêmio planeja nova Fan Fest na Arena caso chegue à final do Mundial

JEREMIAS WERNEK PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - A Arena do Grêmio deverá receber uma nova edição da Fan Fest, tal qual ocorreu na decisão da Libertadores contra o Lanús (ARG), na última quarta-feira (29). O clube tricolor já tem planejado o evento em seu estádio no caso de presença na final do Mundial de Clubes, nos Emirados Árabes. A programação será divulgada logo depois da esperada classificação na semifinal, em confronto diante de Pachuca (MEX) ou Wydad Casablanca (MAR). A estreia do Grêmio no Mundial acontece na terça-feira da semana seguinte (12), às 15h (Brasília) e não terá programação na Arena. A Fan Fest é planejada somente em caso de disputa de título, em jogo marcado para o próximo dia 16. Na finalíssima da Libertadores, o Grêmio abriu os portões do estádio e recebeu mais 30 mil pessoas, inclusive no gramado. Todas acompanharam a partida disputada na Argentina em um grande telão. Esses parâmetros, assim como a cobrança de ingresso, deverão ser mantidos. A diferença do possível novo evento estará na programação. Como a final está programada para o início da tarde, no horário de Brasília, o Grêmio estuda incrementar a lista de atrações para sustentar o evento por um período maior. O Grêmio viaja para os Emirados Árabes Unidos na madrugada desta quarta-feira (6) —irá desembarcar em Dubai e de lá seguirá até Al Ain. A estreia no torneio será no estádio da cidade e. apenas no dia seguinte, o time vai rumar para Abu Dhabi. Do outro lado da chave estão Al-Jazira (EAU), Auckland City (AUS), Urawa Red Diamonds- (JAP) e o atual ganhador da Liga dos Campeões, o Real Madrid.