Após acusações, Geoffrey Rush deixa Academia de Cinema da Austrália

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ator de "Piratas do Caribe" e vencedor do Oscar por sua performance em "Shine", Geoffrey Rush pediu demissão da Academia de Cinema da Austrália no último sábado (2). Ele é acusado de "conduta imprópria". Rush, um dos atores mais notórios de seu país, foi presidente por vários anos da academia. O intérprete de 66 anos teria praticado "condutas impróprias" enquanto trabalhava na Companhia de Teatro de Sydney. Não há detalhes mais específicos sobre o que ele teria feito nem sobre quem é a vítima que o acusa, mas a imprensa australiana indicou que as queixas se referem ao período em que Rush estava em cartaz com "Rei Lear", entre 2015 e 2016. O ator nega as acusações. "Desde o momento em que soube dos rumores de denúncia, falei imediatamente com a direção da Companhia de Teatro de Sydney pedindo um esclarecimento dos detalhes do comunicado. Eles se negaram a me dar detalhes", disse, em comunicado divulgado pela rede ABC. Rush é um premiado ator. Além do Oscar, já ganhou os prêmios Emmy (voltado à TV) e Tony (do teatro).