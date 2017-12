Escambau lança videoclipe da música ´Não fui eu`. Veja

A banda curitibana Escabau lançou o videoclipe da música “Não Fui Eu” - o terceiro do disco duplo “Sopa de Cabeça de Bagre”. A música tem forte conotação política e cai como uma luva no momento atual do Brasil. Uma crítica ao “jeitinho brasileiro”. Na música sobre para Fernando Collor e também para Jair Bolsonaro, entre outros.

O videoclipe tem direção de Raphael Moraes e foi todo feito em Curitiba. A banda atua na pele dos personagens principais que passam uma encomenda misteriosa de mão em mão até seu destino final e faz uma brincadeira com o próprio nome da música: “Não fui eu”.