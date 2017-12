Carmen Mayrink Veiga foi a primeira brasileira entrevistada por David Letterman

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A socialite Carmen Mayrink Veiga morreu na madrugada deste domingo (3), aos 88 anos. Nas décadas de 1960 e 1970, Mayrink era considerada uma das pessoas "mais elegantes da América do Sul" por importantes personalidades da moda, como Anna Wintour, da "Vogue". A socialite já frequentava desfiles de alta costura quando se casou com o empresário Tony Mayrink Veiga. O casal permaneceu junto até 2016, quando Tony morreu. Famosa internacionalmente por sua elegância e "bom gosto" para se vestir, Carmen foi a primeira brasileira a ser entrevistada pelo americano David Letterman, ex-apresentador do "Late Show", famoso programa de entrevistas dos Estados Unidos. O programa foi ao ar em 1994.