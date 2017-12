Tite visita obras de CT que será base da seleção brasileira na Rússia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Técnico da seleção brasileira masculina de futebol, Tite visitou as obras do centro de treinamento de Sochi, que será base da equipe nacional na Copa do Mundo de 2018. O treinador teve a companhia de Edu Gaspar, coordenador técnico de seleções da CBF (Confederação Brasileira de Futebol). Em vídeo divulgado pela entidade, é possível ver Tite e Edu olhando tanto para os apartamentos do CT, que parecem já bem adiantados, quando o gramado de um dos campos do local, ainda coberto com lona e aparentemente ainda em obras. Na véspera do sorteio dos grupos do Mundial da Rússia, Edu afirmou que os últimos detalhes haviam sido acertados para que a seleção brasileira se hospedasse em Sochi a partir do dia 7 de junho, uma semana antes do início da competição. A apresentação dos jogadores vai acontecer dia 21 de maio, e a preparação ainda vai passar por Teresópolis e Londres. O Brasil estreia na Copa de 2018 no dia 17 de junho em Rostov-do-Don, contra a Suíça, enfrenta a Costa Rica no dia 22 em São Petersburgo e termina sua participação na fase de grupos contra a Sérvia, no dia 27, em Moscou. Os campos do CT de Sochi são abertos, o que aumenta o risco de espionagem dos treinos da seleção brasileira. Segundo Edu, no entanto, essa não é uma preocupação da comissão técnica.