Estátua em homenagem a Usain Bolt é inaugurada em estádio na Jamaica

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A idolatria de Usain Bolt foi imortalizada na Jamaica. Nesse domingo (3), foi inaugurada no Estádio Nacional de Kingston uma estátua de bronze em homenagem ao atleta produzida por Basil Watson, famoso escultor do país. "Obrigado, Jamaica. Estou verdadeiramente honrado", escreveu Bolt, em sua conta pessoal no Facebook. A cerimônia contou com a presença de grandes autoridades jamaicanas, como Warren Blake, presidente da JAAA (Associação Administrativa de Atletismo da Jamaica), Victor Lopez, mandatário da Nacac (Associação de Atletismo da América do Norte, América Central e Caribe), e Olivia Grange, ministra do Esporte. Além deles, Sebastian Coe, presidente da FIA (Federação Internacional de Automobilismo), gravou vídeo com homenagem a Bolt que foi exibido durante a cerimônia. Recordista mundial dos 100m, dos 200m e do revezamento 4x100m, Usain Bolt tem oito medalhas de ouro em Olimpíadas e 11 em Mundiais de Atletismo.