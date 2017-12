Carille admite que Corinthians pode perder mais jogadores para 2018

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - De acordo com Fábio Carille, técnico do Corinthians, a lista de baixas para 2018 pode não se restringir ao zagueiro Pablo e o lateral-esquerdo Guilherme Arana. Em entrevista concedida durante sua participação no prêmio Bola de Prata, o treinador admitiu que a boa campanha da equipe neste ano pode resultar em mais transferências de jogadores. "Não só o Corinthians, mas todas as equipes quando chega em agosto já começam em pensar em outro ano. Essas reuniões existem sim. Estamos conversando lá para que não saia mais ninguém além de Arana e Pablo, que já não fazem mais parte, mas a gente sabe que é difícil. Não dá para cravar que não vai sair mais ninguém porque temos jogadores que se destacaram demais e que chamam atenção", disse Carille. "Aí tem lado pessoal, lado familiar, o sonho de jogar em outro lugar. Sei que a diretoria vai fazer de tudo para que não saia mais ninguém. Corinthians teve quatro propostas para jogadores no meio do ano, e a diretoria conseguiu segurar esses jogadores para que a gente seguisse forte. Mas pode acontecer sim de sair mais jogadores", completou. O técnico do Corinthians ganhou o Troféu Telê Santana, entregue ao melhor técnico do Campeonato Brasileiro. Também na premiação, Jô afirmou que recebeu apenas sondagens e que não tem nada de concreto para deixar o clube.