Gal Costa, Gilberto Gil e Nando Reis vêm a Curitiba

A moça, o rapaz maduro calejado pela idade e o menino impetuoso e viril. Gal Costa, Gilberto Gil e Nando Reis são apresentados assim em “Trinca de Ases”, música inédita do baiano que batiza o show do trio que chega a Curitiba nesta semana. Com realização da Seven Entretenimento, a apresentação inédita na cidadeacontece na sexta, dia 08 de dezembro, no palco da Ópera de Arame (R: João Gava, s/n) às 21horas.“Três mosqueteiros, três patetas, três poetas da canção”, assim descritos em outro verso da canção.

A reunião foi realizada pela primeira vez no ano passado, em Brasília, em homenagem ao centenário de Ulysses Guimarães – idealizada por Jorge Bastos Moreno. Naquela noite, quase sem ensaio, apareceu a potência da união: o diálogo dos violões de Gil e Nando, a voz de Gal revendo as canções do amigo baiano e revelando outras cores do pop do paulistano e sua “música ruiva”.

Além de estarem os três o tempo inteiro no palco, em todas as formações vocais possíveis (trios, duetos e solos), eles têm o reforço de dois músicos: o baixista pernambucano Magno Brito e o percussionista baiano Kainan do Jêjê. Entre as músicas, estão “Esotérico”, “Segundo Sol”, “Dois Rios”, “Por onde Andei” e “A Novidade”, “Expresso 2222” e outras.



SERVIÇO:

TRINCA DE ASES – Gal Costa, Gilberto Gil e Nando Reis

Quando: 08 de dezembro de 2017 (Sexta)

Local: Ópera de Arame (R. João Gava, s/n)

Horários: Abertura do teatro: 20h /Início do espetáculo: 21h

Duração do show: cerca de 90min

Ingressos: variam de R$210,00 (meia-entrada) a R$610,00 (inteira), de acordo com o setor.

Plateia Vip - R$610,00 (inteira) e R$310,00 (meia-entrada);

Plateia Inferior - R$510,00 (inteira) e R$260,00 (meia-entrada);

Plateia Superior - R$410,00(inteira) e R$210,00 (meia-entrada);

Camarote - R$460,00(inteira) e R$235,00 (meia-entrada).