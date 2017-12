Oi inicia pré-venda do iPhone X nesta segunda-feira

(foto: Divulgação)

A Oi anuncia a pré-venda do Iphone X, chamado pela Apple de smartphone do futuro, que tem um design revolucionário. Os clientes podem comprar o Iphone X a partir desta segunda-feira (4/12), no site da Oi (www.oi.com.br), com entrega em todo Brasil. A Oi oferece os produtos mais recentes da Apple, incluindo a nova geração do Iphone 8 e o Iphone 8 Plus. O iPhone X possui um design de vidro e aço inoxidável com tela de 5.8 polegadas, experiências de jogo 3D imersivas, carregamento sem fio e novo Face ID, fornecendo uma inovadora maneira de desbloqueio, autenticação e pagamento. A câmera dupla de 12 MP traz efeito de profundidade de campo e permite Animoji, que captura e analisa e dá vida a mais de 50 movimentos musculares faciais diferentes.

Saiba mais sobre o novo Iphone X e outros aparelhos no site https://lojaonline.oi.com.br/

Especificação:

Fabricante: Apple

Modelo: iPhone X 64GB

Tamanho de Tela: 5.8"

Câmera traseira: 12 + 12MP

Câmera frontal: 7 MP

Memória Interna: 64GB

Memória RAM: 3 GB

Bateria: 2716 mAh