Karina Buhr e Max B.O. se unem para show na Casa de Francisca, em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Karina Buhr e o rapper Max B.O. se unem para projeto que apresentará músicas inéditas, improvisos e novas versões de trabalhos anteriores dos dois músicos. O show de estreia será no próximo dia 13, às 21h30, na Casa de Francisca, em São Paulo. A ideia é que o projeto circule em outras casas de shows pelo país. Reunindo os sons de estilos musicais diferentes, Buhr canta, toca congas, alfaia e pandeiro, e B.O. canta e faz rimas de improviso. "Nossos trabalhos são totalmente diferentes mas temos a palavra, a poesia e o ritmo como ferramenta principal, essa é a liga. E as diferenças são justamente o tempero", diz Buhr. "Partimos das referências que nos unem, criando uma esfera que permite transformar o que tem de diferente, pra que surjam coisas novas", completa B.O. Os ingressos estão à venda no site www.casadefrancisca.art.br. KARINA BUHR E MAX B.O QUANDO qua. (13), às 21h30 ONDE Casa de Francisca (r. Quintino Bocaiúva, 22 - Sé) QUANTO R$44 (couvert artístico); ingressos em www.casadefrancisca.art.br CLASSIFICAÇÃO 18 anos