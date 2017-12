1ª edição do Curitiba Mix terá atrações e atividades gratuitas

(foto: Reprodução)

Nos dias 16 e 17 de dezembro acontece a 1ª edição do Curitiba Mix, um evento que vai reunir em um mesmo espaço compras, gastronomia, atrações musicais, artísticas e diversas atividades gratuitas com objetivo de proporcionar um “mix de experiências” das boas coisas que a cidade oferece.

No melhor estilo das feiras de produtos autorais, o Curitiba Mix é uma realização do projeto “Eu Amo Curitiba” e tem por objetivo ser uma vitrine para os produtores locais nas áreas de design, moda, artesanato, decoração, gastronomia, arte e cultura. Mas não se limita a ficar apenas na exposição dessas coisas incríveis. Com o tema “Conheça quem está do seu lado”, o Curitiba Mix vem mostrar que não é preciso sair da cidade para encontrar produtos, diversão e pessoas incríveis! A nossa cidade é um celeiro de empreendedores e artistas de diversas áreas. Então, este espaço também irá promover encontros, descobertas, degustação e experiências que possam ir além do evento.

A curadoria do evento dividiu os espaços de acordo com as editorais e colunas do site euamocuritiba.com.br para “mixar” um pouco de tudo que é de interesse dos amantes da cidade. Por exemplo, as marcas que acolhem ou desenvolvem projetos sociais, que cuidam do meio ambiente ou de alguma forma se posicionam e propõem mudanças na sociedade, tem um espaço reservado no evento com o nome da coluna “Sementes de Amor”. Outro exemplo é o palco principal que leva o nome da coluna “Música É O Canal”, destacando bandas, músicos e artistas com trabalhos autorais.

No compasso da economia criativa, o Curitiba Mix ocupará todos os ambientes do Ace Coworking, no charmoso bairro Alto da XV.

Para a produtora artística e idealizadora do “Eu Amo Curitiba”, Mariana Martins, o Curitiba Mix é a extensão física do projeto: “A nossa experiência vivida até agora com o “Eu Amo Curitiba” revelou uma cidade pulsante na área cultural, celeiro de ideias inovadoras e cheia de gente criativa. É uma cidade que tem primado por lançar tendências. Seja na moda, seja em projetos sociais impactantes. Seja na produção de cerveja artesanal. E quando faz, faz bem feito. Então, o que pretendemos com o evento é compartilhar e promover essas descobertas e possibilitar novas relações entre as pessoas nesse espaço.”

A arte do evento foi desenvolvida pelo ilustrador Wagner Muniz, também autor da logomarca que leva o “corapinhão” do Eu Amo Curitiba. Para esse evento, Wagner trouxe um pouco do conceito das feiras de rua que são tão tradicionais em nossa cidade.

Do online para o off-line, o Curitiba Mix está chegando e espera receber todos aqueles que queiram desfrutar dessa experiência única e amorosa.

Muito amor envolvido

O projeto “Eu Amo Curitiba” nasceu com o DNA acolhedor. A ideia inicial era de um grande almanaque que servisse para orientar tanto o turista, quanto o morador da cidade. Então, o objetivo era abraçar a todos com informações turísticas, culturais e de serviços. A reboque, o projeto aglutinou uma turma de colunistas que enriquece o conteúdo nas áreas de teatro, fotografia, artes e gastronomia. E foi assim que, em janeiro deste ano, o site estreou na rede cheio de possibilidades.

Os primeiros meses de experiência serviram para mostrar o que a equipe e o público sentia ser necessário. Em julho, o portal passou por novo planejamento que traçou o atual caminho para a produção de conteúdo e deu um posicionamento à marca. Hoje, o slogan é “Viva e compartilhe essa experiência”, e o “objetivo é, além de divulgar o que rola na cidade, focar nas produções locais e mostrar as vivências nos lugares e eventos, como aconteceu na cobertura do Festival de Teatro de Curitiba, na Musicletada e no Ruído EnCena”, conta Mariana Martins.

A mudança também abre mais espaço para a experiência do público, que pode dar sua opinião por meio das redes sociais, marcando o perfil do portal ou com a hashtag #EuAmoCuritiba. Mariana explica que o “Eu Amo Curitiba” quer ficar cada vez mais próximo de quem mora e vive na cidade. “A ideia é ter mais parceiros produzindo conteúdo e compartilhando suas experiências culturais, gastronômicas, turísticas, com projetos sociais ou pessoas interessantes”.

SERVIÇO:



CURITIBA MIX

Data e horário: 16 e 17 de dezembro, sábado das 14h às 22h e domingo das 11h às 19h.

Local: Ace Coworking, na Rua Almirante Tamandaré, 500 – Alto da XV.

Entrada: Free