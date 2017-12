Universidade promove concerto de Natal com música erudita

(foto: Divulgação)

Concerto Erudito de Natal 2017 da Universidade Positivo (UP) acontece no dia 14 de dezembro, às 20h30, no Teatro Positivo, em Curitiba. Por meio da Lei de Incentivo à Cultura, o espetáculo conta com mais de 240 artistas e 60 profissionais nos bastidores e promete muita emoção a partir da sensibilidade da arte musical em torno do tema “O Melhor Presente é o Amor”.

A apresentação de fim de ano da Universidade Positivo já entrou para o calendário de comemorações da capital paranaense, buscando inovar no repertório de música erudita e nacional, consolidando-se como um dos eventos artísticos mais importantes da região. “Nosso objetivo é mesclar os aspectos sociais e educacionais no concerto. Além da renda líquida revertida para organizações sociais, o espetáculo tem o diferencial de servir como experiência a alunos da área de eventos e produção cultural”, conta Jô Braska Negrão, que assina a direção-geral do espetáculo.

Com canções e composições natalinas consagradas no repertório, o concerto é composto por Orquestra Filarmônica, 11 Cantores Solistas e Grande Coro (formado por alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio do Colégio Positivo e cantores voluntários de diversos corais), sob regência da maestrina convidada Lúcia Jatahy e do regente titular, maestro Alexandre Brasolim.

Com patrocínio da Rede Condor e apoio de parceiros e voluntários, o evento terá sua renda integralmente revertida para a Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas e para o Instituto TMO. Os ingressos custam R$20 (inteira) e R$10 (meia) e podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro Positivo, nos quiosques Disk Ingressos, pelo site http://www.diskingressos.com.br/evento/7233 e na Galeria Urban Arts - Al. Dr. Carlos de Carvalho, 949 – Batel – Curitiba/PR (*somente em dinheiro).

SERVIÇO

Concerto Erudito de Natal 2017 - O Melhor Presente é o Amor

Data: 14 de dezembro, às 20h30

Local: Teatro Positivo – Grande Auditório (R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300)

*Toda renda líquida do espetáculo será revertida para a Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas e para o Instituto TMO.

Ingressos: R$20 e R$10 (meia-entrada) Disponíveis na bilheteria do Teatro Positivo, nos quiosques Disk Ingressos, no site http://www.diskingressos.com.br/evento/7233 e na Galeria Urban Arts - Al. Dr. Carlos de Carvalho, 949 – Batel (*somente em dinheiro).