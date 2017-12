Shopping promove passeio ciclístico em família neste sábado

(foto: Divulgação)

Que tal um programa diferente em família no final de semana? Pois no sábado, dia 09 de dezembro, será realizado um Passeio Ciclístico em parceria com a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude – SMELJ. A concentração será às 15h30 no Shopping Jardim das Américas. O percurso será de 7 km com chegada prevista também no Shopping às 16h45. São esperadas aproximadamente 300 pessoas e haverá sorteio de brindes logo na chegada no mall para os participantes.

Haverá um estacionamento exclusivo para os ciclistas que quiserem deixar as bicicletas após o circuito e aproveitar para passear no Shopping ou até ir ao cinema. As inscrições estão abertas até o dia 08 de dezembro através do telefone: (41) 3361-2391, pelo e-mail pedalacajuru@smelj.curitiba.pr.gov.br ou diretamente no guichê 12 da Rua da Cidadania Cajuru.

Serviço:

Passeio Ciclístico

Data: sábado dia 09 de dezembro

Largada: 15h30no Shopping Jardim das Américas