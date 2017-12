Confira os bolos que fazem mais sucesso entre os curitibanos

(foto: Divulgação)

O cheiro de bolo assando é capaz de conquistar corações e abrir paladares! Quem passa pela Av. Munhoz da Rocha, em Curitiba, sabe muito bem como é essa sensação. Isso porque a loja da Bolos da Cecília, com seus tradicionais tons de marrom e verde água, exala o aroma.

A rede de franquias, que conta com 18 unidades abertas em todo o Brasil, oferece diversos sabores de bolos artesanais caseiros resgatando a tradição de passar bons momentos em torno da mesa acompanhado de familiares e amigos. As lojas oferecem bolos inteiros, vendidos para viagem, ou em pedaços, para serem consumidos no local. Além disso, contam com um espaço café para que o consumidor possa degustar um delicioso café gourmet enquanto saboreia um pedaço de bolo.

Mas, com tanta variedade de sabores, quais fazem mais sucesso? Em Curitiba, os sabores com maiores procuras são os tradicionais: fubá, laranja e formigueiro, por exemplo. Cecília Victório, responsável pela produção de todos os bolos e sócia fundadora da rede Bolos da Cecília, conta que “os moradores de Curitiba são mais tradicionais e optam por bolos que tragam memórias, aqueles com mais cara de final de tarde em família”.

Porém, inovar é sempre bom, ainda mais com o crescimento das redes sociais e das fotos que despertam interesse pelo visual apresentado. Para ampliar as opções do menu, a rede Bolos da Cecília também trabalha com bolos mais elaborados como o Bolo Veludo Vermelho, bolos mousses e uma linha de bolos Premium, confeitados e pensados para festas e comemorações. Além disso, a rede é pioneira com o queridinho do momento, o Bolo de Churros.

Confira abaixo a relação dos bolos mais procurados na região:

Bolo Fubá Com Goiabada Bolo Laranja Bolo Formigueiro Bolo Chocolate Ao Leite Bolo Bem Casado Bolo Milho Do Arraial Bolo Churros Bolo Veludo Vermelho Bolo Cenoura Bolo Iogurte

Os curitibanos podem conferir as delícias da rede Bolos da Cecília na Av. Munhoz da Rocha, 870 – Juvevê. A loja funciona de segunda a sexta, das 8h30 às 18h30, e de sábado, das 9h às 15h. Mais informações pelo telefone (41) 3501-1415 ou pelo e-mail: pr.curitiba.cabral@bolosdacecilia.com.br

Sobre Bolos da Cecília: Resultado da paixão de Cecília Victório pela cozinha, a Bolos da Cecília (http://www.bolosdacecilia.com.br/) foi criada em 2013, sendo a primeira rede de franchising a oferecer o Bolo de Churros. Pensando em unir as famílias em volta da mesa para lembrar os sabores e valores da infância, oferece o verdadeiro bolo caseiro, produzidos de forma totalmente artesanal. Outro diferencial da rede são os bolos vendidos em pedaços, que podem ser consumidos com variados tipos de café e refrigerantes, além de salgados e sorvetes que são vendidos no local.