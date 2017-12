Cresce a intenção de consumo das famílias paranaenses

(foto: Agência Brasil)

O indicador de intenção de consumo elaborado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), e divulgado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR), cresceu 11,8% em novembro no Paraná, quando comparado ao mesmo mês do ano passado. O percentual também aumentou 2,7% com relação ao mês a outubro.

Este é o primeiro resultado positivo desde 2015, tendo atingido a pontuação ideal, acima de 100 pontos, de uma escala de 0 a 200 pontos.

Novembro/17 Paraná Variação Mensal Variação Anual Nacional Variação Mensal Variação Anual (pontos) % % (pontos) % % Emprego Atual 116,8 3,5 5,9 108,8 1,3 3,0 Perspectiva Profissional 93,1 1,4 8,5 96,3 3,3 -2,5 Renda Atual 155,3 1,1 -0,5 93,7 2,7 4,8 Acesso ao crédito 87,1 -0,8 16,4 73,9 2,9 10,5 Nível de Consumo Atual 75,5 -1,5 20,8 56,1 2,9 14,7 Perspectiva de Consumo 80,6 13,5 40,9 77,6 6,0 21,7 Momento para Duráveis 103,5 4,1 6,5 55,1 2,4 17,4 Índice 101,7 2,7 11,8 80,2 3,0 7,9

O indicador paranaense ficou 21% acima do índice nacional, que foi de em 80,2 pontos em novembro, com aumento de 3% com relação a setembro, representando a maior variação mensal do índice desde março 2017. Na comparação com o mesmo período do ano passado o índice nacional cresceu 7,9%.

A Perspectiva de Consumo, um dos principais itens que compõem a ICF, vem se mantendo em alta no Estado e apresentou aumento de 13,5% na comparação com outubro e de 40,9% na variação mensal.

Componentes da ICF em pontos/meses de outubro Novembro ICF Situação no Emprego Perspectiva Profissional Renda atual Acesso ao Crédito Consumo atual Perspectiva de Consumo Bens duráveis 2010 141,7 162,2 110,9 163,8 115,7 122,5 169,8 147,1 2011 139,1 136,7 107,2 155,7 146,9 111,9 143,9 171,7 2012 153,1 154,2 113,6 164,5 157,4 129,7 168,8 183,7 2013 145,1 149,1 98,7 170,0 156,6 125,7 152,9 162,9 2014 135,3 144,0 97,3 170,7 146,9 109,3 126,4 152,3 2015 94,5 116,5 87,7 154,0 83,7 63,8 27,5 128,1 2016 89,8 109,9 85,1 156,2 72,8 59,8 47,6 96,8 2017 101,7 116,8 93,1 155,3 87,1 75,5 78,4 103,5

Variações entre as classes econômicas

A ICF positiva em novembro foi impulsionada pelas famílias de maior poder aquisitivo. Entre aquelas com renda superior a 10 salários mínimos, o indicador ficou em 110,7 pontos, enquanto as famílias de menor renda ainda não alcançaram o patamar positivo.

O item com maior reação positiva no mês de novembro foi a Perspectiva de Consumo, com alta 14,6% nas classes C, D e E e elevação de 9,2% nas classes A e B.

O elemento Nível de Consumo Atual apresentou variação mensal negativa nos dois patamares de renda analisados: foi 1% menor do que em outubro entre as famílias com rendimentos até 10 salários mínimos e teve queda de 3,2% nas famílias mais abastadas.

Já o subindicador Perspectiva Profissional teve baixa de 0,7% nas classes A e B e o quesito Compra a prazo foi 1,7% inferior de outubro para novembro nas classes C, D e E. Os demais componentes da ICF ficaram positivos em ambas as classes econômicas.

Momento para compra de bens duráveis

Esse indicador mede a percepção do consumidor para compra de bens duráveis, produtos de maior valor agregado, que na maioria das vezes requerem endividamento. O perfil do paranaense mostra maior intenção para compra desse tipo de produto. Este elemento teve alta de 4,1% em relação ao mês anterior, atingindo quase o dobro de pontos do índice nacional (2,4%).