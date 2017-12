Cimenteira anuncia mais R$ 113 milhões na fábrica de Adrianópolis

A indústria Supremo Secil Cimentos vai investir mais R$ 113 milhões no Paraná. Nesta segunda-feira (04), o governador Beto Richa recebeu os diretores da empresa, Luís Nabais e Luiz Eduardo Taliberti, que lhe apresentaram o novo aporte para a planta de Adrianópolis, no Vale do Ribeira. A empresa é apoiada pelo programa Paraná Competitivo desde 2011 e iniciou a produção no Estado em 2015.

Segundo os empresários, com mais esses recursos, a unidade do Paraná será a mais moderna do Brasil e com alta performance ambiental. Os novos investimentos são divididos em compra de equipamentos (R$ 77,8 milhões), adoção de combustíveis alternativos (R$ 12,7 milhões), instalação de segunda linha de ensacamento (R$ 20,5 milhões) e projetos para a redução de emissão de gases poluentes (R$ 2,7 milhões).

O governador Beto Richa destacou que os investimentos da multinacional portuguesa reafirmam a estabilidade jurídica e fiscal do Estado. “Em um momento de retração da economia, o Paraná segue conquistando novos investimentos. O grupo internacional, que amplia sua participação no Estado, comprova que há segurança em se investir aqui”, ressaltou Richa.

CONFIANÇA – A Supremo Secil Cimentos tem confiança irrestrita no Paraná, afirmou seu diretor, Luiz Eduardo Taliberti. “Por isso, damos continuidade e ampliamos o trabalho aqui no estado”, disse. Taliberti afirmou, ainda, que as políticas de gestão ambiental do Estado foram fundamentais para a implantação e ampliação dos projetos de redução de CO2 e diminuição de oxidação. “O Paraná é referência em questões ambientais”, destacou.

PARCERIA - A cimenteira já investiu R$ 1,2 bilhão no Paraná e atualmente gera cerca de 500 empregos diretos e indiretos. Os novos investimentos vão criar 220 novos postos de trabalho na fase de obras, podendo alcançar pico de 830 empregos. “A parceria da Supremo Secil Cimentos com o Governo do Paraná tem transformado a região de Adrianópolis, ampliando oportunidades e qualificação profissional. E, o mais importante, esta empresa tem o trato mais moderno e respeitoso com o meio ambiente da Europa, o que garante que o município não sofre damos ambientais como no passado”, disse o secretário de Planejamento e Coordenação Geral, Juraci Barbosa Sobrinho. Ele lembrou que Adrianópolis foi uma das regiões mais pobres do estado.

CAMINHÕES - Um dos reflexos dos investimentos em Adrianópolis será a retirada do fluxo de caminhões do centro da cidade. A cimenteira substituirá o transporte por caminhões por correia transportadora. O novo sistema entra em operação em 2019.