Atlético-PR oficializa saída do técnico Fabiano Soares

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fabiano Soares não é mais o técnico do Atlético-PR. A informação foi oficializada pelo clube na tarde desta segunda-feira (4). O treinador deixa o clube juntamente com o gerente-geral de futebol Paulo Autuori, que se despediu neste domingo (3). Soares disputou 26 partidas como comandante do Atlético, com 10 vitórias, cinco empates e 11 derrotas, um aproveitamento de 44,8%. Participou de jogos na Copa do Brasil e na Libertadores, além do Brasileiro. O nome do técnico do elenco principal ainda não foi definido. O auxiliar-técnico do Palmeiras e ex-jogador do próprio Atlético Alberto Valentim, é um dos cotados. O Atlético terá Tiago Nunes no comando técnico da equipe que irá disputar o Estadual, uma mescla entre o Sub-23 e categorias inferiores e alguns jogadores mais experientes do elenco. Ainda não se sabe qual será a atividade do elenco principal no período do Paranaense 2018.